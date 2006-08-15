В Ірані відкрили виставку карикатур на тему Холокосту

Малюнки переважно інтерпретують події Другої світової війни, а також сучасні взаємини Сполучених Штатів та Ізраїлю. Сама ідея цих малюнків збігається із позицією президента Ірану Махмуда Ахмедінеджада, який нещодавно досить жорстко висловився щодо самого поняття холокосту. Виставка стала відповіддю європейському світу після скандалу навколо карикатур на пророка Мухамеда, які взимку опублікувала одна з данських газет.

Ці іронічні картинки спричинили цілу хвилю обурення серед мусульман в усьому світі.

5 канал