ЄС розширив санкції проти Північної Кореї

Рада Євросоюзу додала до санкційного списку 18 фізичних та одну юридичну особу. На них будуть накладені обмеження щодо пересування, а також заморожені їхні активи, передає Deutsche Welle.

Більшість цих осіб є високопоставленими військовими, які мають стосунок до розробки ядерної програми КНДР, програми створення балістичних ракет або інших засобів масового ураження. Підприємство, яке додали до цього списку, бере участь у реалізації цих програм, йдеться у заяві Ради ЄС. Імена тих, кого додали до списку сьогоднішнім рішенням, стануть відомі після публікації в офіційному друкованому виданні ЄС.

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Таким чином, загальна кількість громадян КНДР, щодо яких ЄС запровадив санкції, становить 66 осіб, також до "чорного списку" занесені 42 юридичні особи.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея за підсумками з'їзду правлячої в країні Трудової партії заявила про намір зміцнювати свій ядерний оборонний потенціал, в порушення резолюції ООН.