Німеччина та Франція виступають за проведення ще одного засідання Ради НАТО-Росія

Про це у четвер, 19 травня, у Брюсселі, де проходить дводенна зустріч глав МЗС країн-членів НАТО, заявили міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та його французький колега Жан-Марк Еро, передає Deutsche Welle.

За словами Штайнмаєра, засідання Ради НАТО-Росія можна використати для того, щоб роз'яснити Москві рішення, які Альянс планує ухвалити під час саміту у Варшаві, "щоб не залишати нікого у невіданні".

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"Нам слід розмовляти з Росією відверто, щоб не було жодних двозначностей щодо наших намірів. А ми маємо намір посилити загальну безпеку і боротися проти тероризму", - сказав Еро, якого цитує агентство dpa.

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Джон Керрі заявляє, що НАТО не повернеться до тих відносин з Росією, якими вони були раніше, до виконання Мінських домовленостей у повному обсязі.