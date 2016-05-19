НАТО не повернеться до колишніх відносин з Росією до повного виконання Мінських угод - Керрі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Керрі заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі з нагоди першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"НАТО було і має бути відкритим для політичного діалогу з Росією, але ми утримаємося від звичайної співпраці до виконання Мінських домовленостей у повному обсязі. І це критично. Не робіть жодних помилок. Ми не визнаємо анексію та окупацію Криму", - наголосив Керрі.

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За його словами, міністри закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні "переглянуть роботу з укріплення східного флангу".

"Ключовий аспект нашої реакції на дії Росії в Україні - це виконання зобов'язань, взятих у Вельсі щодо інвестицій в оборону, продовження посилення наших можливостей. Саме тому ми робимо свій внесок у 3,4 млрд доларів в ініціативу європейських гарантій", - наголосив державний секретар.

Він також підтвердив, що США також повністю віддані політиці "відкритих дверей" НАТО.