"Талібан" підтвердив ліквідацію свого лідера внаслідок авіаудару США поблизу пакистанського кордону
Лідер афганського руху "Талібан" Ахтар Мансур дійсно загинув внаслідок авіаудару США.
Цю інформацію підтвердив високопоставлений лідер "Талібану" мулла Абдул Рауф, передає РБК з посиланням на Associated Press.
За словами співрозмовника агентства, Мансур загинув при ударі безпілотника у ніч з п'ятниці на суботу. Він уточнив, що це сталося в зоні на кордоні Афганістану і Пакистану.
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Повідомлення про загибель Мансура також прокоментували афганська влада. "Минулої ночі американські урядовці поінформували уряд Афганістану (про удар безпілотника - Ред.), і, швидше за все, (Мансур - Ред.) убитий. Ми проінформуємо, коли отримаємо більше даних", — сказав афганський прем'єр Абдулла Абдулла.
Раніше у Пентагоні повідомили, що лідер терористичного угрупування "Талібан" Мулла Ахтар Мансур став ціллю авіаудару американських військових у віддаленому регіоні Афганістану поблизу пакистанського кордону.