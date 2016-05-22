"Талібан" підтвердив ліквідацію свого лідера внаслідок авіаудару США поблизу пакистанського кордону

Цю інформацію підтвердив високопоставлений лідер "Талібану" мулла Абдул Рауф, передає РБК з посиланням на Associated Press.

За словами співрозмовника агентства, Мансур загинув при ударі безпілотника у ніч з п'ятниці на суботу. Він уточнив, що це сталося в зоні на кордоні Афганістану і Пакистану.

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Повідомлення про загибель Мансура також прокоментували афганська влада. "Минулої ночі американські урядовці поінформували уряд Афганістану (про удар безпілотника - Ред.), і, швидше за все, (Мансур - Ред.) убитий. Ми проінформуємо, коли отримаємо більше даних", — сказав афганський прем'єр Абдулла Абдулла.

Раніше у Пентагоні повідомили, що лідер терористичного угрупування "Талібан" Мулла Ахтар Мансур став ціллю авіаудару американських військових у віддаленому регіоні Афганістану поблизу пакистанського кордону.