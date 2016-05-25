Влада Куби вирішила легалізувати малий і середній бізнес

В даний час приватне працевлаштування можливо лише в декількох галузях, серед яких - ресторанна справа або створення салонів краси, передає Бі-бі-сі.

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Незважаючи на це, глава держави Рауль Кастро говорив на конгресі Компартії Куби в квітні, що малий бізнес у країні працює поза легальним полем.

За допомогою нових заходів Комуністична партія сподівається домогтися посилення економічної активності остров'ян.

За останні місяці міжнародне співтовариство послабило санкції щодо Куби. Кубинська сторона намагається домогтися від президента США Барака Обами зняття економічного ембарго з острова. За останні кілька місяців частина обмежень, наприклад, у сфері туризму була знята.

Рауль Кастро в останні роки прагне проводити більш відкриту політику, ніж його старший брат Фідель: у березні відбувся перший візит на острів американського президента за останні 88 років.

Приватний сектор економіки острова вперше отримав послаблення в 2010 році: тоді влада Куби оприлюднила плани, згідно з якими обсяг малого бізнесу повинен був зрости втричі. Тоді влада видала чверть мільйона ліцензій на відкриття малого бізнесу.