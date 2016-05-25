Франція пояснила, чому у Парижі перебуває російський міністр із санкційного списку ЄС

Про це на брифінгу сказав речник французького Міністерства закордонних справ, повідомляє посольство Франції в Україні.

"Російського міністра сільського господарства Пана Олександра Ткачова запросило Міжнародне епізоотичне бюро, міжнародна організація, штаб-квартира якої знаходиться у Парижі, для участі у багатосторонній зустрічі. Перебування Олександра Ткачова на території Франції зумовлено міжнародними та європейськими зобов’язаннями Франції як країни, де розміщено представництво МЕБ (Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин)", - стверджується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті Мінсільгоспу Росії повідомлялось, що Ткачов 22 травня у складі делегації РФ взяв участь у роботі 84-ї Генеральної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), яка проходить у Парижі з 22 по 27 травня.

Після окупації Росією українського Криму в березні 2014 р. і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС застосував санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів стосовно російських політиків і чиновників, серед який Ткачов.

До 2014 року Ткачов був губернатором Краснодарського краю.