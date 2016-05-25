Франція пояснила, чому у Парижі перебуває російський міністр із санкційного списку ЄС
Франція пояснила перебування у Парижі міністра сільського господарства Російської Федерації Олександра Ткачова, стосовно якого запроваджені санкції Європейського Союзу, необхідністю дотримання міжнародних зобов'язань.
Про це на брифінгу сказав речник французького Міністерства закордонних справ, повідомляє посольство Франції в Україні.
"Російського міністра сільського господарства Пана Олександра Ткачова запросило Міжнародне епізоотичне бюро, міжнародна організація, штаб-квартира якої знаходиться у Парижі, для участі у багатосторонній зустрічі. Перебування Олександра Ткачова на території Франції зумовлено міжнародними та європейськими зобов’язаннями Франції як країни, де розміщено представництво МЕБ (Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин)", - стверджується у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті Мінсільгоспу Росії повідомлялось, що Ткачов 22 травня у складі делегації РФ взяв участь у роботі 84-ї Генеральної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), яка проходить у Парижі з 22 по 27 травня.
Після окупації Росією українського Криму в березні 2014 р. і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС застосував санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів стосовно російських політиків і чиновників, серед який Ткачов.
До 2014 року Ткачов був губернатором Краснодарського краю.