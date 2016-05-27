НАТО звинувачує Іспанію в зраді інтересів Альянсу через співпрацю з РФ

Про це повідомляє Times, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомляє газета, з 2011 року щонайменше 57 російських судів і підводних човнів пришвартовувалися в іспанському анклаві в Африці.

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Військові аналітики кажуть, що російські кораблі заходять в іспанський порт так часто, що Гібралтар можна назвати чи не основною російської базою в Середземномор'ї. Це провокує звинувачення в зраді Іспанією інтересів НАТО у світлі агресивних дій Росії в Україні і на міжнародній арені.

"Те, що Іспанія дозволяє військовим кораблям Росії користуватися своїм портом в Сеуті, підриває солідарність всередині НАТО", - заявив представник конгресу США Джо Піттс в інтерв'ю Times.

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО у Варшаві планується прийняття "пакету послідовної підтримки України".