У Німеччині через удар блискавки в футбольне поле постраждали 30 дітей

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Berliner Zeitung. В результаті інциденту постраждали 35 людей, включаючи 30 дітей.

Уточнюється, що спортивний захід добігав кінця, коли почався дощ з грозою. В результаті удару блискавки у дітей і одного дорослого було зафіксовано порушення серцевої діяльності.

Одинадцять дітей і один дорослий були доставлені в лікарню. Троє з постраждалих отримали серйозні травми.

Як повідомляв УНІАН, під час грози у Парижі блискавка вдарила у групу людей в парку. Внаслідок цього зазнали травм 11 осіб, серед них 8 – діти. Про це повідомляє dw з посиланням на представників поліції та місцевої влади.

Усіх їх доставили у місцеву лікарню. Шість із них перебувають у тяжкому стані. Інцидент стався під час святкування дня народження у парку Монсо, що на північному заході столиці Франції.