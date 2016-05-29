У Малі вбито 5 миротворців ООН

Це сталося, коли представники місії потрапили в засідку, повідомляється на сайті миротворчої місії ООН MINUSMA, передає Deutsche Welle.

"За попередніми даними, п'ять миротворців були вбиті. Ще один зазнав серйозних поранень, його евакуюють", - йдеться у заяві.

Керівник місії MINUSMA Махамат Салех Аннадіф засудив теракт. "Я рішуче засуджую цей мерзенний злочин, який, на додаток до інших терористичних актів, націлений проти наших миротворців - вони становлять злочини проти людяності відповідно до міжнародного права", - наголосив Аннадіф.

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Минулого тижня джихадисти вбили в Малі п'ятьох та поранили трьох миротворців з Чаду. А цього тижня загинули п'ятеро і дістали поранень четверо малійських солдатів. Загалом щонайменше 64 миротворців місії MINUSMA були вбиті в Малі з часу її запровадження у 2013 році.