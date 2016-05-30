В Японії автобус впав у водосховище, є загиблі

Про це повідомляє Еспресо.тв з посиланням на Japan Times.

Інцидент стався неподалік від міста Каватінагано. Автобус, який розвозив після пікніка співробітників місцевої будівельної компанії, впав у воду з 10-метрової висоти.

Відзначається, що кілька осіб змогли швидко вибратися з автобуса, одному з них навіть вдалося самостійно допливти до берега.

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Усіх пасажирів доставили до лікарні. Один із постраждалих знаходиться в критичному стані.За попередньою версією, причиною аварії послужила помилка водія.