Росія і Грузія домовилися про евакуацію біженців

Росія і Грузія погодили відкриття двох гуманітарних коридорів для евакуації осетинських і грузинських біженців із зони конфлікту, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в штабі Змішаних сил з підтримки миру. За його словами, коридори будуть відкриті в двох напрямах, північному і південному.

Джерело також зазначило, що всі російські журналісти, які хотіли залишити Цхінвалі, вже вивезені до Владикавказа.

Натомість, за даними агенства Reuters, МВС Грузії не підтверджує наявність домовленості з російською стороною про відкриття гуманітарних коридорів.

За словами начальника управління інформації МНС РФ Ірини Андріанової, біженці з Південної Осетії будуть розміщені не тільки в Північній Осетії, а й в інших регіонах Росії. Вона зазначила, що на територію Північної Осетії прибули 12 тисяч біженців, більшість з яких перебувають у родичів і знайомих. У пунктах тимчасового розміщення залишається близько тисячі осіб.

Адріанова додала, що для подальшої евакуації біженців з Південної Осетії підготовлено 200 автобусів.

Лента.ру