Через вибух на півдні Туреччини поранення дістали 8 військових

17:48, 03 червня 2016
Світ
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Щонайменше 8 турецьких військовослужбовців отримали поранення внаслідок вибуху на шосе Діярбакир-Сильван на південному сході країни.

REUTERS

Про це пише Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

Згідно з інформацією, отриманою від силовиків, представники забороненої Робітничої партії Курдистану здійснили атаку за допомогою саморобної вибухівки, закладеної на дорозі заздалегідь.

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Вибух стався в той момент, коли військовий автомобіль проїжджав повз.

Поранені військові  були доставлені в військовий госпіталь міста  Діярбакир на автомобілях швидкої допомоги та санітарному гелікоптері.

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