Через вибух на півдні Туреччини поранення дістали 8 військових
17:48, 03 червня 2016Світ
1278 0
Щонайменше 8 турецьких військовослужбовців отримали поранення внаслідок вибуху на шосе Діярбакир-Сильван на південному сході країни.
REUTERS
Про це пише Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.
Згідно з інформацією, отриманою від силовиків, представники забороненої Робітничої партії Курдистану здійснили атаку за допомогою саморобної вибухівки, закладеної на дорозі заздалегідь.
Читайте такожНа півдні Туреччини пролунав вибух: загинули 4 людини, ще 19 отримали поранення
Вибух стався в той момент, коли військовий автомобіль проїжджав повз.
Поранені військові були доставлені в військовий госпіталь міста Діярбакир на автомобілях швидкої допомоги та санітарному гелікоптері.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter