Американським військовим в Японії заборонили вживати алкоголь

Представники військових повідомили, що обмеження на пересування військових по японському острову будуть діяти до тих пір, поки всі службовці не пройдуть додатковий тренінг, передає Бі-бі-сі.

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Заборона на алкоголь буде залишиться в силі до тих пір, поки військові чиновники не переконаються, що "всі службовці розуміють важливість відповідальної поведінки".

У суботу на японському острові Окінава 21-річна старшина Еймі Мехія потрапила в аварію, в результаті якої постраждали дві людини.

За даними місцевої поліції, Мехія їхала по зустрічній смузі і врізалася в два автомобілі. Рівень алкоголю в крові військової, як повідомляється, перевищував допустиму норму вшестеро.

Американська військова присутність на Окінаві триває з кінця Другої світової війни, там розташовуються більше половини з 50 тис. американських військовослужбовців, що базуються в Японії.

В Японії періодично проходять масові акції, учасники яких вимагають закриття американських баз на острові.

В кінці травня американські військові ввели режим нічної комендантської години на своїх базах на Окінаві після арешту колишнього морпіха, підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві японської жінки.