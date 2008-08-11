Український та американський дипломати обговорили кризу в Південній Осетії

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ обговорив з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джеймсом ПЕТІТОМ шляхи якнайшвидшого врегулювання кризи в Південній Осетії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, К.ЄЛІСЄЄВ поінформував про зусилля України з метою консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо опрацювання конкретного плану дій виходу з кризової ситуації. Він наголосив на важливості якнайшвидшого припинення вогню та збройного протистояння з тим, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту.