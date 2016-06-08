Клінтон випередила Сандерса на праймеріз в Нью-Джерсі

Про це в середу, 8 червня, повідомляє Дождь з посиланням на Fox News.

За попередніми даними, за Клінтон виступили 54,3% виборців, за Сандерса — 45,7%. На праймеріз в Нью-Джерсі розігруються 142 голоси делегатів, необхідні учасникам передвиборної гонки для висунення в кандидати в президенти від Демократичної партії.

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Праймеріз також проходять в Нью-Мексико, Північній, Південній Дакоті і Каліфорнії, в якій розігруються голоси 546 делегатів.

Напередодні агентство Associated Press заявило про те, що Клінтон набрала достатньо голосів, щоб стати кандидатом в президенти від демократів. Згідно з даними агентства, Клінтон за підсумками праймеріз отримала підтримку необхідних для висунення 2383 делегатів.

Проте в штабі Берні Сандерса опротестували ці заяви, зазначивши, що Associated Press зарахував на користь Клінтон голоси «суперделегатів», які ще можуть змінити своє рішення з приводу підтримуваної кандидатури.