Російська авіація продовжує бомбити Горі
11:27, 12 серпня 2008Світ
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Постраждали декілька осіб
Російська авіація сьогодні продовжує бомбити місто Горі.
Як передає Лента.Ruз посиланням на Reuters, при бомбардуванні Горі російським літаком уранці у вівторок постраждали кілька осіб.
Раніше повідомлялося, що бої між російськими і грузинськими військами тривають за 20 кілометрів від Цхінвалі. Горі знаходиться приблизно за 30 кілометрів на південь від Цхінвалі.
Грузинські війська залишили Горі в понеділок, 11 серпня. Вони були відтягнуті для захисту Тбілісі.
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