Москва не згодна з двома пунктами плану ОБСЄ з врегулювання конфлікту

Організація з питань безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) представила Росії план врегулювання конфлікту в Південній Осетії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві повідомив головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ.

За його словами, план складається з чотирьох пунктів: припинення вогню, забезпечення доступу гуманітарних організацій у зону конфлікту, відмова від войовничої риторики, а також виведення всіх військових підрозділів і повернення ситуації в стан, в якому вона була до початку конфлікту.

У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив про те, що для Москви неприйнятними є два пункти з цього плану. За словами російського міністра, говорити про припинення вогню між двома сторонами можна лише в тому випадку, якщо конфліктуючі сторони мають намір будувати довірливі відносини.

«Ніякої довіри до керівництва Грузії у нас немає», - сказав С.ЛАВРОВ. «Ми переконані, що агресор має залишити територію, яку він спробував захопити», - додав він.

С.ЛАВРОВ також відзначив, що неприйнятним для Росії є й повернення ситуації до стану до конфлікту, оскільки це передбачало б збереження в Південній Осетії не тільки російських, а й грузинських миротворців, які, за словами російського міністра, зганьбили це звання, відкривши вогонь по своїх російських колегах.