Facebook заблокував роботу біснес-акаунтів жителів окупованого Криму

Відключення рекламних акаунтів для жителів Криму почалося 1 червня, повідомляє Search Engines.

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Блокування поширюється на всіх користувачів, фізично знаходяться на території Криму, і ніяк не залежить від того, яка карта використовувалася для платежів (кримський банк, QIWI і т.д.) і на чиє ім'я вона оформлена.

За тиждень можливість просування бізнесу в Facebook пропала у всіх найактивніших кримських підприємців. Передбачалося, що можливість зберігається для тих, хто не веде такий вже бурхливої ​​рекламної діяльності, проте, при спробі створити кампанію і завести гроші на рахунок, ця можливість блокується.

При зверненні в службу підтримки, після численних перевірок, відправлень сканів паспорта і т.д. кримські користувачі отримують однакову відповідь про те, що функція проведення платежів в цьому регіоні не підтримується.

Блокування поширюється на всіх користувачів, фізично знаходяться на території Криму, і ніяк не залежить від того, яка карта використовувалася для платежів (кримський банк, QIWI і т.д.) і на чиє ім'я вона оформлена; була попередньо стерта історія в персональному ебауте з заміною "місця проживання" на інший регіон; чи є користувач адміном кримських бізнес-сторінок чи ні; який телефон прив'язаний до аккаунту і т.д.

Для відключення досить авторизації в персональному акаунті з будь-якими кримськими ідентифікаторами останнім часом. Причому, при наступному підключенні з некримських IP-адреси функціональність рекламного аккаунта автоматом не відновлюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія призупинила будівництво Керченського мосту в окупований Крим через нестачу фінансування.