ЄС має намір продовжити дію санкцій проти Росії ще на півроку - ЗМІ

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в Брюсселі, передає РБК.

Дипломати побоювалися, що питання продовження санкцій проти Росії могло викликати в найближчі два тижні запеклі суперечки між такими країнами, як Угорщина, Греція чи Італія, які хотіли б перегляду обмежень і більш войовничо налаштованими Польщею та Прибалтикою, котрі наполягають на продовженні обмежувальних заходів відносно Москви.

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Однак джерела FT у Брюсселі кажуть, що найбільш «миролюбні» країни ЄС вирішили відкласти розгляд своїх вимог щодо перегляду санкцій до саміту в грудні цього року. При цьому деякі члени Євросоюзу розглядають можливість «надіслати політичний сигнал» Москві про те, що політика санкцій наближається до «переломного моменту», стверджує високопоставлений дипломат, який бере участь у переговорах з питання обмежень.

«Рано чи пізно нам потрібно глибоке і детальне обговорення з питання антиросійський санкцій, і я очікую, що грудень буде правильним часом для цього», — зазначило інше високопоставлене джерело. Згода країн на «автоматичне продовження» обмежень також пояснюється очікуваннями того, що це буде останній раз, коли ми продовжуємо санкції, у всякому разі в повній мірі», - пояснило інше джерело.

Рішення про продовження європейських санкцій проти Росії може бути прийняте у найближчі два тижні.