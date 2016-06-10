Росія готова дестабілізувати половину Євразії - президент Грузії

Про це в інтерв'ю виданню EUobserver заявив президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, передає РБК.

"Вона (Росія - Ред.) готова дестабілізувати половину Євразійського континенту, якщо їй це буде необхідно", - сказав грузинський президент.

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За словами політика, не потрібно намагатися вгадати, де виникне нова проблема. Маргвелашвілі заявив, що найкращим рішенням була б ефективна система раннього оповіщення в регіоні.

При цьому він погодився з тим, що НАТО наразі переосмислює свої цілі і намагається переглянути свою політику. "Росія тут виступає одним з факторів, що впливають на трансформацію НАТО", - вважає політик.

Раніше заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії погодився з лютневою доповіддю дослідницького центру RAND, що зараз НАТО не має достатніх ресурсів, щоб протистояти Росії в країнах Балтії, і Кремлю для взяття Талліна і Риги знадобиться не більше 60 годин.