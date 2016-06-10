У Лондоні пройшов урочистий молебень на честь королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, 10 червня в британській столиці в соборі Святого Павла в Лондоні пройшов урочистий молебень на честь королеви Єлизавети II.

На ньому були присутні сама Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом, її син принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз, онуки принц Гаррі та принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон та інші члени британської королівської родини.

Також у церемонії взяли участь британський прем'єр Девід Кемерон, глава МЗС країни Філіп Хаммонд, новопризначений мер Лондона Садок Хан та інші британські політики.

Крім того, сьогодні відзначається день народження принца Філіпа, герцога Единбурзького, який вважається чоловіком королеви. Йому сьогодні виповнюється 95 років.

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Як повідомляв УНІАН, британській королеві Єлизаветі II виповнилося 90 років 21 квітня.

Проте святкування в Британії розтягнулося надовго. Так, 21 квітня вона відзначила свій день народження в колі сім'ї. Пізніше, 12-15 травня – в королівському Віндзорському замку з цієї нагоди давали публічні концерти.

У червні ж британці віддають данину традиції, за якою королівський день народження відзначають в сонячні дні або дні, коли на "туманному Альбіоні" найменш вірогідний дощ. Починаючи з 1974 року "день народження королеви" відзначають в один з днів у проміжку між 11 і 17 червня.