Стрілянина в нічному клубі у Флориді: У штаті введено надзвичайний стан

Режим НС дозволяє владі міста позачергово звертатися за допомогою до федерального уряду США, повідомляє ТАСС.

"Я видав указ про введення в Орландо режиму НС і рекомендував губернатору Флориди ввести аналогічний режим в штаті", - зазначив мер Бадді Дайер.

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У той же час, згідно з повідомленням поліції міста Орландо в своєму акаунті в Twitter, "уряд штату Флорида оголосив про введення режиму надзвичайного стану. Місто Орландо також оголосило про введення режиму надзвичайного стану".

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих в результаті стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо (США, штат Флорида) сягло 50 осіб, ще 53 особи отримали поранення.