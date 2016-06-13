Обама заявив, що стрілець з Орландо не був пов'язаний із зарубіжними екстремістами

Про це повідомив президент США Барак Обама у заяві щодо трагедії, передає Бі-бі-сі.

"На цьому етапі у нас немає чітких свідчень того, що його (стрільця - Ред.) направляли екстремісти", - сказав президент.

Тим не менш, на думку Обами, на нападника "впливала інформація екстремістської спрямованості, яка поширюється в інтернеті".

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Президент також заявив, що Омар Матін придбав зброю легально, і розкритикував чинні у США закони, що регулюють його поширення, які Обама назвав недостатньо жорсткими.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня сталося масове вбивство. 29-річний Омар Седік Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу.