У Китаї гей судиться із лікарнею через примус до зміни орієнтації - BBC

Про це повідомляє "BBC Україна".

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За словами адвоката китайця, рідні проти його волі відправили його до лікарні минулого року.

Згідно зі звинуваченнями, чоловіка, чийого імені не називають, на 19 днів прикували до ліжка, били його та змушували вживати медикаменти.

За словами постраждалого, він вирішив оформити позов по тому, як дізнався про такий самий випадок, що стався із іншим китайцем. Той успішно засудив клініку.