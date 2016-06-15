У Китаї стартував міжнародний інтерактивний проект Музею Ван Гога (фото)
Китай став першим учасником міжнародного інтерактивного проекту 'Meet Vincent van Gogh'.
Проект ініційований Музеєм Ван Гога в Амстердамі, де зберігається найбільша у світі колекція робіт художника.
Як повідомляється на сайті організаторів, метою проекту є ознайомлення відвідувачів з творчістю відомого нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога.
Експонати в рамках проекту представлені у вигляді проекцій і відвідувачі опиняються буквально всередині шедеврів Ван Гога.
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Китайська частина виставки відкривається в Пекіні 15 червня 2016 року для представників преси та почесних гостей, а з 18 червня її зможуть відвідати всі бажаючі.
У планах також провести виставки ще в трьох містах Китаю - Шанхаї, Макао і Санья, однак їх точні дати поки не відомі.
При цьому голландські организатори мають намір долучити до проекту й інші країни.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Києві публічно виставили 17 старовинних картин, викрадених в Італії і знайдених в Україні.