У Китаї посадили сім'ю колишнього міністра через корупцію

Про це повідомляє Російська служба BBC з посиланням на державні ЗМІ країни.

Чжоу Бінь, син політика, був засуджений до 18 років позбавлення волі за хабарі і ведення нелегального бізнесу. Його також оштрафували більш ніж на 350 млн юанів (53 млн доларів).

Також суд постановив конфіскувати все його активи, отримані незаконним способом.

За даними Reuters, він ще на початку 2013 року зміг виїхати до США, щоб уникнути арешту. Проте потім повернувся в Китай для переговорів з владою, де і був затриманий.

Дружина Чжоу Юнкана Цзя Сяое, яка раніше працювала журналістом на місцевому телебаченні, була засуджена до дев'яти років в'язниці і штрафу в 1 млн юанів (150 тисяч доларів). Її також звинувачують в тому, що вона брала хабарі.

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Самого Чжоу Юнкана ще в минулому році засудили до довічного ув'язнення. Його визнали винним у корупції, а також розкриття інформації, що становить державну таємницю.

Чжоу Юнкан був одним з найвпливовіших політиків в Китаї. Він входив в постійний комітет Політбюро країни і вважався одним з суперників нинішнього лідера країни Сі Цзіньпіна.

Кілька років тому він став фігурантом однієї з найбільших корупційних скандалів у країні. У цій справі були заарештовані десятки його підлеглих і родичів.