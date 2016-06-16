Флот Південної Кореї почав навчання поблизу морського кордону з КНДР

До 20 південнокорейських військових судів за підтримки авіації вийшли на триденні навчання поблизу спірного морського кордону з КНДР в рамках захисту від можливих провокацій, повідомляє Газета.ru з посиланням на видання "Ренхап".

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Проведена ООН "північна лінія розмежування" між Південною Кореєю та КНДР не визнається Пхеньяном, що періодично призводить до інцидентів, в тому числі взаємних обстрілів.

"Ми зберігаємо повну боєготовність для негайної відповіді на можливі провокації ворога у водах біля західного узбережжя", - йдеться в заяві військових Республіки Корея.

Зазначається, що наприкінці травня Пхеньян обіцяв обстрілювати кораблі військових сил Південної Кореї у разі перетину перетині кордону.

При цьому заява генерального штабу армії КНДР послідувала за перетином кордону північнокорейськими риболовецьким судном і патрульним катером, після чого ВМС Південної Кореї здійснили п'ять пострілів.