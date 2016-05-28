КНДР пригрозила Сеулу обстріляти кораблі у випадку перетинання спірного морського кордону

Як передає Русская служба Би-би-си, напередодні військові кораблі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь після того, як два судна з КНДР зайшли у південнокорейську акваторію.

У заяві генерального штабу армії КНДР дії Південної Кореї названі "безвідповідальною військовою провокацією" з метою підвищити рівень напруги у відносинах двох країн.

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Відповідно до заяви Пхеньяна, на борту північнокорейських кораблів не було зброї, і вони знаходилися в акваторії КНДР, коли по них без попередження відкрили вогонь "численні озброєні кораблі" з Південної Кореї.

Сеул, у свою чергу, стверджує, що південнокорейський корабель спочатку подав попереджувальний сигнал, після чого були зроблені п'ять попереджувальних пострілів, оскільки корабель і риболовне судно КНДР вторглися в акваторію Південної Кореї.