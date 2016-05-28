КНДР пригрозила Сеулу обстріляти кораблі у випадку перетинання спірного морського кордону
Влада Північної Кореї пригрозила негайно відкрити вогонь по південнокорейським кораблям, якщо вони перетнуть спірний морський кордон між двома країнами "навіть на 0,001 міліметра".
Як передає Русская служба Би-би-си, напередодні військові кораблі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь після того, як два судна з КНДР зайшли у південнокорейську акваторію.
У заяві генерального штабу армії КНДР дії Південної Кореї названі "безвідповідальною військовою провокацією" з метою підвищити рівень напруги у відносинах двох країн.
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Відповідно до заяви Пхеньяна, на борту північнокорейських кораблів не було зброї, і вони знаходилися в акваторії КНДР, коли по них без попередження відкрили вогонь "численні озброєні кораблі" з Південної Кореї.
Сеул, у свою чергу, стверджує, що південнокорейський корабель спочатку подав попереджувальний сигнал, після чого були зроблені п'ять попереджувальних пострілів, оскільки корабель і риболовне судно КНДР вторглися в акваторію Південної Кореї.