У Німеччині до п'яти років тюрми засудили 94-річного колишнього охоронця Аушвіца

Сьогодні німецький визнав 94-річного колишнього охоронця концтабору Аушвіц- Біркенау винним у співучасті у вбивстві 170 тисяч людей. Про це з посиланням на Reuters повідомляє "Європейська правда".

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Райнгольд Хеннінг був засуджений до 5 років позбавлення волі.

Раніше під час суду над ним він заявив, що шкодує про те, що "був частиною "злочинної організації, що вбила так багато людей і це призвело до таких страждань".

У своїй промові, записаній на 22-х сторінках, Хеннінг зізнався, що знав про масове вбивство в таборі смерті на території окупованої нацистами Польщі.

"Мені соромно, що я, знаючи про те зло, яке твориться, не зробив нічого, щоб протистояти йому", - сказав колишній есесівець.

Суд Детмольда в Німеччині розпочав процес над колишнім есесівцем Райнгольдом Хеннінгом 11 лютого.