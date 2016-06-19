Поліція розігнала учасників гей-параду в Стамбулі

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на західні агенції, кілька десятків трансгендерів та близько сотні їхніх прихильників планували влаштувати марш за рівні права поблизу стамбульської площі Таксім в рамках проведення в Туреччині "Прайд-тижня".

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Проте кілька сотень поліцейських оточили площу, після чого розігнали активістів, застосувавши проти них сльозогінний газ та гумові кулі. Внаслідок розгону несанкціонованої акції двоє активістів були затримані.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Стамбула заборонила проводити марші сексуальних меншин у місті, пояснивши це рішення міркуваннями безпеки.