У Брюсселі перекрито вхід на шість станцій метро через загрозу терактів - ЗМІ

Про це передає ТАСС з посиланням на телеканал RTBF.

"У зв'язку з терористичною загрозою з неділі закрита частина входів на шість центральних станцій метро. Транспорт продовжує працювати без перебоїв", - повідомив телеканал.

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Цими вихідними поліція провела загальнонаціональну антитерористичну операцію, у ході якої були проведені обшуки в 40 житлових будинках і 152 гаражах. У ході рейдів затримано 12 осіб за підозрою у підготовці терактів всередині країни.