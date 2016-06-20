У Брюсселі перекрито вхід на шість станцій метро через загрозу терактів - ЗМІ
10:50, 20 червня 2016Світ
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Вхід на шість станцій метро перекрито у Брюсселі у зв'язку з терористичною загрозою.
Вхід на шість станцій метро перекрито в Брюсселі / babayasin.livejournal.com
Про це передає ТАСС з посиланням на телеканал RTBF.
"У зв'язку з терористичною загрозою з неділі закрита частина входів на шість центральних станцій метро. Транспорт продовжує працювати без перебоїв", - повідомив телеканал.
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Цими вихідними поліція провела загальнонаціональну антитерористичну операцію, у ході якої були проведені обшуки в 40 житлових будинках і 152 гаражах. У ході рейдів затримано 12 осіб за підозрою у підготовці терактів всередині країни.
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