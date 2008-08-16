Ільхам Алієв зареєстрований кандидатом у Президенти Азербайджану

Центральна виборча комісія Азербайджану зареєструвала чинного Президента Ільхама АЛІЄВА кандидатом на пост глави держави на майбутніх виборах, які відбудуться в жовтні.

Як передає радіо «Свобода»,І.АЛІЄВ був висунутий правлячою партією "Єні Азербайджан", що вже зібрала необхідну кількість підписів виборців на його підтримку.

І.АЛІЄВ став першим зареєстрованим кандидатом із 12 претендентів, серед яких, - представники опозиції і самовисуванці. Всім необхідно представити в Центрвиборчком не пізніше 5 вересня по 40 тисяч підписів виборців. Ряд провідних опозиційних партій Азербайджану відмовились від участі в президентських виборах.