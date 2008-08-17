У Канаді з'явиться національний порнографічний телеканал

Канадська комісія з теле- і радіомовлення (CRTC) схвалила створення в країні порнографічного телеканалу Northern Peaks, повідомляє CTV.

Створенням каналу займається канадська компанія Real Productions, яка обіцяє зробити свою продукцію унікальною, задіявши в ній звичайних людей: "студенток, домогосподарок, секретарок, інструкторів, але не порнозірок".

За словами президента компанії Шона Доннеллі (Shaun Donnelly), канал не обмежиться вимогою комісії, згідно з якою 15 відсотків його продукції мають бути зроблені в Канаді. "Ми хочемо стати канадським каналом для дорослих, і 15 відсотків для цього буде недостатньо", - заявив він агентству Reuters. Доннелі пообіцяв, що як мінімум половина передач і фільмів каналу будуть канадського виробництва.

Як відзначає агентство, перш ніж почати мовлення, каналу необхідно одержати ліцензію від CRTC, яку комісія готова надати тільки за умови, що Real Productions знайде компанію, яка погодиться транслювати канал Northern Peaks на кабельному телебаченні протягом найближчих трьох років. За словами Доннелі, інтерес до проекту вже проявили всі великі канадські кабельні мережі.

Лента.ру