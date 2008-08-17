У Єгипті в автокатастрофі загинули 10 людей

13:55, 17 серпня 2008
Світ
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Вантажівка врізалася в мікроавтобус

У Єгипті 10 чоловік загинули в автокатастрофі, що сталася в дельті річки Ніл, повідомляє «Газета.ру».

Як зазначають місцеві ЗМІ, поблизу міста Бенха водій вантажівки втратив керування і врізався в мікроавтобус, що слідував в протилежному напрямі.

В результаті ДТП загинули 10 чоловік, зокрема, водій вантажівки, ще щонайменше 11 чоловік дістали поранення.

 

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