У Єгипті в автокатастрофі загинули 10 людей
13:55, 17 серпня 2008Світ
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Вантажівка врізалася в мікроавтобус
У Єгипті 10 чоловік загинули в автокатастрофі, що сталася в дельті річки Ніл, повідомляє «Газета.ру».
Як зазначають місцеві ЗМІ, поблизу міста Бенха водій вантажівки втратив керування і врізався в мікроавтобус, що слідував в протилежному напрямі.
В результаті ДТП загинули 10 чоловік, зокрема, водій вантажівки, ще щонайменше 11 чоловік дістали поранення.
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