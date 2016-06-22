В ЄЦБ заявили про готовність до будь-яких сценаріїв Brexit

Про це в своєму виступі в комітеті Європарламенту по економіці заявив голова ЄЦБ Маріо Драгі, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

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"Невизначеність залишається високою, ризики, як і раніше, значними. Ми готові діяти, використовуючи, за необхідності, всі доступні інструменти в рамках своїх повноважень. ЄЦБ готовий до будь-яких непередбачених обставин за результатами референдуму в Британії", - сказав Драгі.

Як повідомляв УНІАН, мільярдер передбачив падіння фунта у разі виходу Британії з ЄС набагато сильніше, ніж у «чорну середу» в 1992 році. За його прогнозами, падіння може стати таким, що фунт майже зрівняється з євро.