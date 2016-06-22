Британські ЗМІ звинуватили Росію у застосуванні в Сирії термобаричних бомб та білого фосфору

Росія обвинувачується в порушенні міжнародних конвенцій, використовуючи термобаррические бомби в безпосередній близькості до житлових кварталах сирійського міста Алеппо в ході підготовки до його штурму, повідомляє The Times.

"Росія грубо порушує міжнародні конвенції, скидаючи на житлові квартали сирійського міста Алеппо запалювальні бомби з імовірно білим фосфором", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бомбардування проводяться в ході підготовки до наземного штурму міста, контрольованого силами повстанців.

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"На знімках видно вибухи, на думку експертів, термобаричних бомб – найпотужнішої зброї після ядерного озброєння, які використовуються в безпосередній близькості до міської забудови, що може мати катастрофічні наслідки для цивільного населення", - резюмує видання.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня російські військові літаки та вертольоти ВПС Сирії скинули вакуумні і "бочкові" бомби на магістраль Кастілло, населені пункти Джіср Хадж, Бадийин та Муйесир.