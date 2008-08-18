Грузинське місто Горі розграбоване мародерами - ООН

Місто Горі на заході Грузії розграбоване мародерами.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це заявили представники ООН, які прибули в місто в неділю з першим гуманітарним конвоєм.

"Будівлі, схоже, ушкоджені не сильно, проте всюди видно сліди масового мародерства, якому піддалися як магазини, так і приватні житла", - йдеться у заяві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Агентство Рейтер передає, що представникам ООН вдалося виявити в Горі лише невелику групу людей, які не залишали місто під час бойових дій. Отримати гуманітарну допомогу на центральну площу прийшли не більше 50-60 жителів Горі.

Загалом, за даними ООН, через грузино-російський конфлікт біженцями стали 158,6 тисяч жителів Грузії.