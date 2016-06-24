Демократи розблокували Конгрес США після доби протесту - BBC

У такий спосіб вони домагалися запровадження суворішого контролю над вогнепальною зброєю у країні, передає BBC Україна.

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Законодавці провели ніч, перекривши доступ до трибуни своїм опонентам. Вони, натомість, розповідали історії про те, як насильство із застосування зброї вплинуло на їхніх виборців, а також публікували дописи у соціальні медіа.

Протест відбувся на тлі нещодавньої стрілянини в Орландо - наймасовішої у Сполучених Штатах за останні роки.

Республіканці, Які контролюють Конгрес, назвали протест "рекламним трюком" і намаганням потрапити до заголовків медіа.