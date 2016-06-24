На тлі Brexit: британці зібрали 100 тисяч підписів під петицією за повторний референдум за лічені години

"Ми, що нижче підписалися, закликаємо уряд Її Величності виконати правило, що в разі голосування в підтримку "залишитися" або "піти" (з ЄС – ред.) менше ніж 60% при явці менше 75%, повинен бути проведений другий референдум", - йдеться в тексті петиції.

При цьому, згідно з британським законодавством, парламент країни зобов'язаний розглянути петицію, якщо вона збере 100 тисяч голосів.

Петиція зібрала необхідні 100 тисяч голосів за кілька годин, однак люди продовжують під нею підписуватися.

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Зазначимо, що через великий ажіотаж доступ до сайту з петиціями ускладнений.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.