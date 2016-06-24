Путін прокоментував результати референдуму в Британії

За його словами, Росія не буде в це питання втручатися, передає РІА Новости.

"Це вибір підданих Великобританії. Ми ніяк у це не втручалися, не втручаємося і втручатися не збираємося. Судячи з усього, зараз будуть якісь формальні процедури, пов'язані з рішенням британців про вихід з Євросоюзу, ми будемо уважно за цим стежити", — сказав Путін.

Також він заявив, що влада РФ проаналізує наслідки референдуму у Великобританії і подальших рішень за процедурою виходу країни з ЄС, намагатиметься мінімізувати негативний вплив Brexit на російську економіку.

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"Ми уважно будемо за цим слідкувати, аналізувати, будемо прагнути того, щоб мінімізувати якісь негативні явища цього рішення для нашої економіки.... ми бачимо, якщо зараз це вдарило по ринках, по валютах, то неминуче позначиться і вже відбивається на біржових індексах, а значить і на цінах на всі традиційні товари, але я впевнений, що це скоригується найближчим часом", — сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.