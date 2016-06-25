У Туреччині пропонують відмовитися від системи "все включено"
Туреччина повинна відмовитися від системи "все включено", яка особливо поширена на курортах на узбережжі Середземного моря.
На думку Асоціації турецьких турфірм, ця система призвела до падіння доходів у галузі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.
"Оскільки ця система, за своєю природою, є привабливою для туристів, що бажають зекономити, готелі не можуть підняти ціни, хоча їх витрати зростає з кожним роком. Нам необхідно поступово знизити кількість готелів, що працюють по цій системі", - сказав глава Асоціації турецьких тур фірм Башаран Улусой.
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Одним із способів збільшення доходів є залучення більш заможних туристів до Туреччини, сказав Улусой, додавши, що готелі Туреччини пропонують послуги високої якості, але більш низькі ціни в порівнянні з європейськими готелями.
"Ми також повинні активізувати наші зусилля з диверсифікації нашого туризму і продовжити наш сезон до 12 місяців, а не тільки на весняні і літні місяці," сказав він.