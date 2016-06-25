У Туреччині пропонують відмовитися від системи "все включено"

На думку Асоціації турецьких турфірм, ця система призвела до падіння доходів у галузі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.

"Оскільки ця система, за своєю природою, є привабливою для туристів, що бажають зекономити, готелі не можуть підняти ціни, хоча їх витрати зростає з кожним роком. Нам необхідно поступово знизити кількість готелів, що працюють по цій системі", - сказав глава Асоціації турецьких тур фірм Башаран Улусой.

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Одним із способів збільшення доходів є залучення більш заможних туристів до Туреччини, сказав Улусой, додавши, що готелі Туреччини пропонують послуги високої якості, але більш низькі ціни в порівнянні з європейськими готелями.

"Ми також повинні активізувати наші зусилля з диверсифікації нашого туризму і продовжити наш сезон до 12 місяців, а не тільки на весняні і літні місяці," сказав він.