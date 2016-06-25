Обама обговорив Brexit з Кемероном і Меркель

Політики обговорили референдум про вихід з Євросоюзу, що відбувся у Британії, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

У розмові з Кемероном президент США заявив, що особливі відносини з Великою Британією і членство Британії в НАТО залишається в основі американської політики.

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Під час переговорів з Меркель і американський лідер, і канцлер Німеччини висловили жаль з приводу рішення британських виборців, проте з повагою поставилися до волевиявлення громадян Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявляє, що Велика Британія і Євросоюз залишаться незамінними партнерами США. Президент США зазначив, що жителі Сполученого Королівства "сказали своє слово на референдумі", і США поважають їх рішення.