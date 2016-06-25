За 2 дні у Середземному морі врятовано понад 2000 мігрантів

Про це в організації повідомили ввечері у п'ятницю, 24 червня, передає Deutsche Welle.

Також в організації зазначили, що її рятувальні судна Dignity, Bourbon Argos та Aquarius від початку року убезпечили у Середземному морі 5653 особи.

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Серед врятованих за останні два дні - більшість жінки та діти. На борту Bourbon Argos нині знаходиться і немовля віком не більше двох тижнів, заявив координатор "Лікарів без кордонів" на судні Себастьян Штайн.

Водночас "Лікарі без кордонів" нагадали, що з початку року понад 2800 біженців загинули у Середземному морі при спробі дістатись європейських берегів.