За новий референдум щодо Brexit підписалися більше 555 тисяч британців

У петиції, розміщеній на сайті парламенту країни, британці просять ввести щодо референдуму про членство країни в ЄС нове правило, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з цією пропозицією, повторний референдум повинен проводитися, якщо явка була нижче 75% або якщо частка тих, хто проголосував за або проти виходу країни з ЄС становить менше 60%.

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Зазначається, що парламент зобов'язаний розглядати будь-яку петицію, яка збирає більше 100 тисяч підписів. Уряд Великобританії, у свою чергу, має в обов'язковому порядку відповідати на петиції, які набирають більше 10 тисяч підписів.

У той же час, на сайті Change.org трохи більше 100 тисяч голосів набрала петиція до мера Лондона Садка Хана з проханням оголосити Лондон незалежним містом, який міг би увійти до складу ЄС.

Нагадаємо, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.