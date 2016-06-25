РФ подарувала Єгипту катер з крилатими ракетами "Москіт"

Як повідомляє «РИА Новости», про передачу ракетного катера Єгипту розповів начальник управління бойової підготовки ВМФ Росії Віктор Кочемазов. За його словами, мова йде про катер Р-32, який оснащений ударним озброєнням - протикорабельними крилатими ракетами «Москіт».

За словами Кочемазова, передача катера в дар Єгипту нібито має допомогти цій країні протистояти тероризму не тільки на суші, але і на морі.

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Очікується, що катер прибуде в Єгипет в липні.

Як повідомляє РБК, рік тому Міністерство оборони Росії вже передало Єгипту один катер Р-32, однак тоді в Москві не пояснили, на яких умовах це було зроблено. Моряків, які повинні проходити на ньому службу, готували в Новоросійську.