Петицію за повторний референдум щодо Brexit підписали вже 2 млн осіб

Автор звернення Вільям Олівер Хілі наполягає, що явка при прийнятті історичного рішення не повинна бути нижче 75%, якщо розрив між переможцями і переможеними становить менше 20%, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Кількість прихильників проведення повторного референдуму стрімко зростає. Петиція, підписатися під якою можуть лише громадяни та Великобританії або люди, які постійно проживають в країні, з'явилася в п'ятницю вдень. За перші 12 годин її підписали 555 тисяч осіб.

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До полудня в суботу під петицією, розміщеної на сайті парламента країни, підписалися вже близько мільйона чоловік. До цього моменту кожну хвилину під петицією з'являлося близько 1000 нових підписів.

Парламент зобов'язаний розглядати будь-яку петицію, яка набрала більше 100 тисяч підписів. Уряд Великобританії має в обов'язковому порядку відповідати на петиції, набирають більше 10 тисяч підписів.

Два мільйони британців таким чином висловило невдоволення підсумками референдуму про членство в ЄС, в якому майже 52% виборців висловилися за вихід з Євросоюзу. В абсолютних значеннях це рішення підтримало 16,8 млн виборців проти 15,7 млн осіб, які бажають залишитися в ЄС. Явка склала 72%. У Лондоні з помітним відривом перемогли прихильники збереження членства в ЄС.