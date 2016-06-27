Адміністрація Обами не бачить загроз нацбезпеці США через Brexit

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

За словами Райс, Сполучені Штати і велика Британія залишаться близькими партнерами і союзниками у сфері боротьби з тероризмом, а також з інших питань безпеки.

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«Ми зробимо все можливе, щоб області нашої співпраці, включаючи боротьбу з тероризмом, залишалися недоторканими», - сказала Райс.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що після британського референдуму про вихід з Євросоюзу Париж і Берлін мають взяти на себе відповідальність за збереження єдності ЄС. Олланд зазначив, що рішення про вихід Великобританії з ЄС стало для нього неприємним сюрпризом.