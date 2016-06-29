Теракт у Стамбулі: Генконсульство з'ясовує, чи є українці серед постраждалих
00:46, 29 червня 2016Світ
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Генеральне консульство України в Стамбулі з'ясовує інформацію щодо наявності серед постраждалих в результаті вибухів в міжнародному аеропорту ім. Ататюрка в Стамбулі громадян України.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.
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"Сьогодні, 28 червня, в міжнародному аеропорту Стамбула (Турецька Республіка) стався вибух. ГКУ в Стамбулі з'ясовує інформацію щодо наявності серед постраждалих громадян України. У разі необхідності рекомендуємо звертатися на гарячі лінії ДКУ в Стамбулі і МЗС України", - йдеться в повідомленні.
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