Штайнмайер "шокований" новиною про теракт у Стамбулі

23:50, 28 червня 2016
Світ
1811 0

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер "шокований" новиною про теракт у Стамбулі.

REUTERS

Про це він повідомив в твіттері міністерства.

"Я шокований новиною зі Стамбула. Наші думки з турецьким народом. Німеччина разом з ними", - написав Штайнмайер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в аеропорту Стамбула пролунало 2 вибухи. За останньою інформацією, в результаті атаки смертників загинули не менше 20 людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter