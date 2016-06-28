Штайнмайер "шокований" новиною про теракт у Стамбулі
23:50, 28 червня 2016Світ
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер "шокований" новиною про теракт у Стамбулі.
REUTERS
Про це він повідомив в твіттері міністерства.
"Я шокований новиною зі Стамбула. Наші думки з турецьким народом. Німеччина разом з ними", - написав Штайнмайер.
FM #Steinmeier: I am shocked by the news that reach us from #Istanbul. Our thoughts go out the people of #Turkey. #Germany stands by them.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 28, 2016
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в аеропорту Стамбула пролунало 2 вибухи. За останньою інформацією, в результаті атаки смертників загинули не менше 20 людей.
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