Штайнмайер "шокований" новиною про теракт у Стамбулі

Про це він повідомив в твіттері міністерства.

"Я шокований новиною зі Стамбула. Наші думки з турецьким народом. Німеччина разом з ними", - написав Штайнмайер.

FM #Steinmeier: I am shocked by the news that reach us from #Istanbul. Our thoughts go out the people of #Turkey. #Germany stands by them. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 28, 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в аеропорту Стамбула пролунало 2 вибухи. За останньою інформацією, в результаті атаки смертників загинули не менше 20 людей.